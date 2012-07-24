Зрители простились с актером Богданом Ступкой

ИТАР-ТАСС

24 июля в театре имени Ивана Франко в Киеве состоялась церемония прощания с выдающимся актером Богданом Ступкой, которая собрала тысячи людей. Они стояли молча, многие держали в руках букеты цветов – в основном розы и подсолнухи. В десять утра к зданию подъехал катафалк. Гроб с телом актера был установлен внутри театра.

Проститься с Богданом Ступкой приехали не только из Украины, но и России, Белоруссии и других стран. Среди присутствующих были экс-президент Украины Виктор Ющенко, министр юстиции Александр Лавринович, министр здравоохранения Раиса Богатырева, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, посол Грузии Григол Катамадзе, исполняющий обязанности мэра Киева Галина Герега, сообщает «КП». У гроба собрались родственники скончавшегося.

Ровно в одиннадцать часов утра в театр приехал президент Украины Виктор Янукович, который ради прощания с мэтром прервал свой отпуск. В руках он держал огромный букет бордовых роз. Он постоял у гроба, после чего подошел к семье Ступки – жене Ларисе Семеновне, сыну Остапу и внуку. Виктор Янукович сказал им несколько слов, после чего вышел из театра.

Народный артист Украины и СССР, Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Сильвестрович Ступка скончался 22 июля в Киеве на 71-м году жизни после тяжелой болезни.

Он родился 27 августа 1941 года на Западной Украине. Детство актера прошло в сложных условиях оккупации. Нормальная жизнь началась только после окончания войны, и практически сразу оказалась связанной с Львовским театром оперы и балета. Отец Богдана Ступки был участником оперного хора, дядя – солистом, а тетя – главным концертмейстером. На сцену актер в первый раз вышел в четырнадцать лет во время гастролей во Львове Театра имени Станиславского, где Богдан Ступка был статистом в спектакле «Дни Турбиных».

В большом кино Ступка дебютировал в 1971 году. Это был фильм «Белая птица с черной отметиной» каннского лауреата Юрия Ильенко. Действие картины разворачивалось в украинском селе с 1937 по 1947 год. В этом селе жила многодетная семья Леся Звонаря. Его сыновья оказались по разные стороны баррикад. Один из них служил в Красной Армии, а другой, Орест в исполнении Ступки, примкнул к украинским националистам под предводительством Степана Бандеры. Фильм завоевал премию «Серебряные сирены» на фестивале в Сорренто и «Золотую медаль» ММКФ.

В 1999 году Богдан Ступка снялся в 4-х серийном фильме польского режиссера Ежи Гоффмана «Огнем и мечом», снятым по известному роману Генрика Сенкевича. Действие фильма происходит на Украине во время восстания народа против Речи Посполитой под предводительством Богдана Хмельницкого, которого и сыграл Ступка. Этот фильм считается одним из самых кассовых и высокобюджетных в истории польского кино.

«Нику» и Серебряного «Святого Георгия» ММКФ за лучшую мужскую роль Богдану Ступке принесла работа в фильме российского режиссера Дмитрия Месхиева «Свои» (2004 год). Ступка исполнил роль деревенского старосты Ивана Блинова, в доме которого под Псковом в 1941 году прятались от немцев советские военнопленные.

Но многие россияне знают Богдана Ступку по роли Тараса Бульбы, которая принесла актеру «Золотого орла», в одноименном фильме Владимира Бортко.

Актер снялся почти в 100 фильмах. Среди его последних работ в кино были роли в картинах «Инсайт» (2009 год), «Вчера закончилась война» (2010 год), «Шантрапа» (2010 год), «Платон Ангел» (2011 год) и «Дом» (2011 год).

Жизнь актера оборвалась в 7.45 в больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца, сообщает ТСН. Как рассказал друг мэтра, режиссер Сергей Проскурня, последнее время актер тяжело болел. Полтора года назад в Германии ему сделали операцию на сердце.

После окончания гражданской панихиды Богдана Ступку похоронят на центральной аллее 52-го поля Байкова кладбища.