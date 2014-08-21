Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21 августа 2014, 00:49

Умер журналист и блогер Антон Буслов

утраты Антон Буслов

Антон Буслов. Фото: twitter.com/astroaist

В среду, 20 августа, умер журналист и блогер Антон Буслов, страдавший от лимфомы Ходжкина. Об этом сообщается на сайте журнала The New Times, колумнистом которого был Буслов

"Час назад, около 20.00 по московскому времени, не стало Антона Буслова. Он писал свой дневник с ноября 2012 года. В прошлый номер не смог: за него написал брат Дмитрий", - говорится в сообщении журнала The New Times, где блогер вел дневник с 2012 года. Буслов не успел дописать свою последнюю колонку для нового номера издания.

Несколько дней назад сам Буслов сообщил о своей скорой кончине. "Врачи сказали, что я умру в течении нескольких дней на следующей неделе", - написал он в Twitter

Антон Буслов известен благодаря блогу в "Живом журнале", в котором он рассказывает о социальных проблемах, урбанистике, транспорте и своей болезни. В 2011 году, когда у Буслова нашли рак, он стал лечиться в Российском онкологическом научном центре.

Спустя год российские врачи сделали прогноз, что он проживет еще два года. После журналист собрал через блог крупную сумму денег и уехал на лечение в США. В клинике Колумбийского университета у него наступила ремиссия, однако в июле 2014-го Буслов сообщил, что из-за химиотерапии у него начались осложнения.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать