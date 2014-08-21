Антон Буслов. Фото: twitter.com/astroaist

В среду, 20 августа, умер журналист и блогер Антон Буслов, страдавший от лимфомы Ходжкина. Об этом сообщается на сайте журнала The New Times, колумнистом которого был Буслов

"Час назад, около 20.00 по московскому времени, не стало Антона Буслова. Он писал свой дневник с ноября 2012 года. В прошлый номер не смог: за него написал брат Дмитрий", - говорится в сообщении журнала The New Times, где блогер вел дневник с 2012 года. Буслов не успел дописать свою последнюю колонку для нового номера издания.

Несколько дней назад сам Буслов сообщил о своей скорой кончине. "Врачи сказали, что я умру в течении нескольких дней на следующей неделе", - написал он в Twitter

Антон Буслов известен благодаря блогу в "Живом журнале", в котором он рассказывает о социальных проблемах, урбанистике, транспорте и своей болезни. В 2011 году, когда у Буслова нашли рак, он стал лечиться в Российском онкологическом научном центре.

Спустя год российские врачи сделали прогноз, что он проживет еще два года. После журналист собрал через блог крупную сумму денег и уехал на лечение в США. В клинике Колумбийского университета у него наступила ремиссия, однако в июле 2014-го Буслов сообщил, что из-за химиотерапии у него начались осложнения.