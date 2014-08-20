Ушел из жизни переводчик и культуролог Борис Дубин

Борис Дубин. Фото: ИТАР-ТАСС

20 августа в возрасте 67 лет в московской больнице скончался переводчик, социолог и культуролог Борис Дубин, передает СOLTA.RU.

Борис Владимирович Дубин родился в столице в 1946 году и окончил филологический факультет МГУ по специальности "Русский язык и литература, французский язык".

Он дружил с поэтами объединения СМОГ и печатался в самиздате. Первые переводы Дубина начали выходить в свет в 1972 году. Он переводил испанскую песенную лирику Средневековья и Возрождения, а также поэзию золотого века и произведения английской, французской, латиноамериканской и польской литературы.

Дубин составил и перевел антологию "Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в искусстве" и книгу Хосе Лесамы Лимы "Зачарованная величина". Работал в Государственной библиотеке им. Ленина, Институте книги при Всесоюзной книжной палате, а с 1988 по 2012 год был сотрудником ВЦИОМа.

Также Дубин преподавал социологию культуры в Институте европейских культур РГГУ и Московской высшей школе социальных и экономических наук, Кроме того, был замом главного редактора журнала "Вестник общественного мнения".

Борис Дубин является лауреатом многих премий, в том числе премии журналов "Иностранная литература", "Знамя" и награды Министерства культуры Венгрии.