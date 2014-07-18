Москвичи приносят цветы к посольству Малайзии

Москвичи несут цветы к посольствам, чьи граждане летели на Boeing-777

Москвичи несут цветы к посольству Малайзии в столице, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам очевидцев, люди стали приходить к стенам посольства уже с ночи. Они приносят цветы, чтобы выразить свои соболезнования в связи с гибелью пассажиров самолету Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. Территория посольства для посетителей пока закрыта.

По информации агентства, двери посольства для всех желающих выразить сопереживание властям Малайзии в связи с трагедией будут открыты не раньше понедельника, к этому времени в дипмиссии будет подготовлена книга соболезнований.

Напомним, самолет Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта. По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

В результате авиакатастрофы погибли 298 человек - все, кто находился в самолете. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, а также правительствам тех стран, чьи граждане оказались в числе пассажиров потерпевшего крушение лайнера.

Выяснилось, что упавший самолет шел по маршруту, которого избегали другие авиакомпании - он пересекал воздушное пространство Украины над местом, где идут ожесточенные бои между украинской армией и ополчением Донбасса.