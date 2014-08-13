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Общество

13 августа 2014, 10:07

Скончалась бывшая жена Хамфри Богарта - актриса Лорен Бэколл

утраты

Фото: doctormacro.com

Американская актриса Лорен Бэколл скончалась в среду в своем доме в Нью-Йорке на 89-м году жизни, сообщает МИА "Россия сегодня". Артистка получила известность в середине прошлого века.

Причиной смерти Бэколл стал обширный инсульт.

Лорен Бэколл, чье имя при рождении было Бетти Джоан Перски, родилась 16 сентября 1924 года в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Польши и Германии. Актриса начала свою карьеру как фотомодель и имела такой успех, что вскоре ее пригласили сниматься в кино.

Самыми известными фильмами с участием Бэколл считаются "Как выйти замуж за миллионера", где она сыграла вместе с Мэрилин Монро, "У зеркала два лица" и "Ки-Ларго". Примечательно, что на съемках первой же картины со своим участием ("Иметь или не иметь"), Бэколл познакомилась со знаменитым актером Хамфри Богартом ("Мальтийский сокол"). Вскоре они поженились.

После смерти Богарта актриса была помолвлена с певцом Фрэнком Синатрой, но до брака дело не дошло.

В 60-е годы актриса сконцентрировалась на работе в театре, а в кино вернулась в девяностые годы. В 2003 и 2004 годах она снялась в двух картинах ("Догвилль", "Рождение") с Николь Кидман. Также артистка занималась озвучкой мультфильмов.

За свою карьеру Бэколл получила немало наград. Она становилась обладательницей премий "Тони", "Золотой глобус", гильдии киноактеров США, а в 2009 году ей торжественно вручили "Оскар" за заслуги перед кинематографом.

Отметим, что Бэколл является двоюродной сестрой экс-президента и экс-премьера Израиля Шимона Переса.

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