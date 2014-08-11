Скончался актер из сериала "Игра престолов"

Фото: belfasttelegraph.co.uk

Один из актеров "Игра престолов" Джей Джей Мерфи скончался в Белфасте. В пятом сезоне популярного сериала 86-летний актер должен был сыграть Сира Дениса Маллистера - одного из старейших членов воинского братства "Ночной дозор", сообщает Belfast Telegraph.

Мерфи умер через четыре дня после начала съемок в новом сезоне. Ранее актер отмечал, что участие в таком проекте очень волнительно для него.

Создатели сериала "Игра престолов" пока не сообщили, что будет с уже отснятыми материалами с участием Мерфи.

Прощание с актером пройдет на родине актера - в столице Северной Ирландии 13 августа.