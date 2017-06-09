Умер строивший МКС экс-глава Центра Хруничева Анатолий Киселев

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Бывший гендиректор Космического центра имени М.В. Хруничева Анатолий Киселев скончался в Москве в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба предприятия.

Анатолий Киселев скончался в ночь на 9 июня в одной из столичных больниц. Дату и место похорон объявят позже.

Первый заместитель гендиректора Центра Хруничева Александр Медведев выразил соболезнования семье Киселева, его соратникам и друзьям.

"Благодаря Анатолию Ивановичу почти четверть века тому назад был создан Космический центр имени М.В. Хруничева. Весь свой трудовой стаж, без малого 60 лет, всю свою душу и силы Анатолий Иванович посвятил родному предприятию в Филях", – отметил он.

Киселев возглавлял центр Хруничева с 1975 по 2001 годы. Он принимал участие в первом запуске ракеты-носителя "Протон", первой космической орбитальной станции "Салют", а также в постановке на боевое дежурство межконтинентальных баллистических ракет.

Под руководством Киселева были изготовлены первые элементы Международной космической станции – "Заря" и "Звезда", а также началось создание ракетного комплекса "Ангара".