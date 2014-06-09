В США скончался самый пожилой в мире мужчина

Фото: guinnessworldrecords.com

В воскресенье, 8 июня, в Нью-Йорке на 112-м году жизни скончался самый пожилой мужчина в мире Александр Имич. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Имич родился 4 февраля 1903 года в городе Ченстохова Российской империи (на территории нынешней Польши). Он был доктором философии, химиком и автором книг по парапсихологии. В 1939 году после вторжения нацистов он вместе с женой бежал в СССР, а в 1951 году переехал в США.

В апреле этого года Имич был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой в мире мужчина. При этом Имич не был самым старым человеком на планете. Старше него в настоящее время более 60 женщин. Наиболее возрастной из них является японка Мисао Окава, которая в марте отметила 116-й день рождения.

Титул самого пожилого мужчины перейдет теперь к 111-летнему Сакари Момои из Японии, который также родился в 1903 году лишь на один день позже Имича.