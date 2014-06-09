Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня 2014, 09:10

Общество

В США скончался самый пожилой в мире мужчина

Фото: guinnessworldrecords.com

В воскресенье, 8 июня, в Нью-Йорке на 112-м году жизни скончался самый пожилой мужчина в мире Александр Имич. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Имич родился 4 февраля 1903 года в городе Ченстохова Российской империи (на территории нынешней Польши). Он был доктором философии, химиком и автором книг по парапсихологии. В 1939 году после вторжения нацистов он вместе с женой бежал в СССР, а в 1951 году переехал в США.

В апреле этого года Имич был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой в мире мужчина. При этом Имич не был самым старым человеком на планете. Старше него в настоящее время более 60 женщин. Наиболее возрастной из них является японка Мисао Окава, которая в марте отметила 116-й день рождения.

Титул самого пожилого мужчины перейдет теперь к 111-летнему Сакари Момои из Японии, который также родился в 1903 году лишь на один день позже Имича.

утраты Книга рекордов Гиннесса пожилые люди Александр Имич

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика