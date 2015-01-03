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Общество

03 января 2015, 13:02

Прощание с Борисом Моруковым пройдет в ГКБ №4

утраты космонавты

Фото: M24.ru

Прощание с космонавтом Борисом Моруковым состоится 4 января в Городской клинической больнице №4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт медико-биологических проблем, где работал Моруков.

"Прощание состоится 4 января в 09:30 в ГКБ №4 (Павловская улица, 25, корп. 27). Похороны пройдут в то же день на Хованском кладбище", - пояснили в институте.

Борис Моруков, скоропостижно скончавшийся в ночь на 1 января, был руководителем эксперимента по моделированию полета человека на Марс - Марс-500. Эксперимент включал три этапа: "перелет" на Марс, "пребывание на поверхности планеты" и "возвращение" на Землю.

Проект стартовал в июне 2010 года. С его помощью ученые исследовали воздействие замкнутого пространства на работоспособность и психологическое состояние членов экипажа. В рамках "путешествия" было поставлено более 100 научных экспериментов, в том числе выход космонавтов на "марсианскую поверхность".

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В сентябре 2000 года Моруков совершил полет на Международную космическую станцию на американском шаттле Atlantis, с декабря 2006 года занимал должность заместителя директора ИМБП по науке.

В институте он руководил медико-биологическими, биологическими, микробиологическими и радиобиологическими исследованиями на пилотируемых космических объектах, в том числе координация научных работ с международными партнерами.

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