Осужденным за преступления против мира запретили усыновлять детей

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг лиц, которые не могут быть усыновителями и не допускаются к работе с несовершеннолетними. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Так, теперь ограничения распространяются на лиц, "имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию за преступления против мира и безопасности человечества".

Исключение составляют граждане, уголовное преследование которых прекращено по реабилитирующим основаниям.

Кроме усыновления эти лица не допускаются к предпринимательской и трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.

Поправки вносятся в Семейный и Трудовой кодексы, а также несколько других законов.

Напомним, с 1 января 2013 года вступил в силу закон, запрещающий гражданам из США усыновлять детей из России.