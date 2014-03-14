Форма поиска по сайту

14 марта 2014, 10:45

Культура

Семь подмосковных усадеб в этом году получат новых владельцев

Фото: ИТАР-ТАСС

Семь усадебных комплексов в течение этого года будут переданы в аренду инвесторам. Новые собственники обязуются отреставрировать исторические здания, после чего получат право на льготную ставку аренды, пишет "Коммерсантъ".

Инвесторам передадут усадьбы Зенино в Люберецком районе, Васино и дача Боткина - в Чеховском, больничный ансамбль 1831-1832 годов в Щелковском, Филатово в Истринском, Кузьминское в Домодедово и Дом управляющего фабрикой XIX века в Балашихе.

Стоимость объектов планируют определить в течение двух недель.

Инвесторы должны будут провести реконструкцию объектов, после чего получат право на льготную арендную ставку - один рубль за квадратный метр.

усадьбы инвесторы свежая пресса

