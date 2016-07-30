Ураган сорвал крышу зрительской трибуны во время "Танкового биатлона" в Алабино

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Ураган сорвал крышу зрительской трибуны на I этапе "Танкового биатлона" на подмосковном полигоне "Алабино", сообщает Агентство "Москва"

По словам корреспондента агентства, во время проведения биатлона начался ураган. Сильный ветер с дождем сорвали часть крыши зрительской трибуны. Была небольшая давка и паника, но помощь спасателей не понадобилась.

На проведение соревнований погода не повлияла. В инциденте никто не пострадал.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве до утра воскресенья. Предупреждение действует до 09:00 утра 31 июля на всей территории столицы, включая ТиНАО.

Ожидается кратковременный местами сильный дождь, гроза с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Местами пройдет град.