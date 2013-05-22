Грозовой фронт из Тульской области пришел в столичный регион

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве и области сильный ветер, ливень – до столичного региона добрался атмосферный фронт из Тульской области.

Между тем синоптики успокаивают: таких разрушительных последствий, как в Ефремове, москвичам ждать не стоит, так как по пути фронт потерял свою разрушительную силу.

В то же время спасатели просят жителей Подмосковья быть внимательными и осторожными при нахождении на улице.

По последним данным, стихия в Тульской области повредила 179 жилых домов. По данным МЧС, в Ефремове повреждены кровли 7 социально-значимых объектов, 9 административных и 18 торговых зданий. Повалено более 50 деревьев и 15 осветительных столбов.

По словам врачей, за медицинской помощью обратились 16 человек.

К ликвидации последствий стихии привлечено более 700 человек и около 140 единиц техники.