Система видеонаблюдения охватит 20 крупных городов Подмосковья

Фото: ТАСС/Валерий Морев

В этом году к единой системе видеонаблюдения подключат 20 крупных подмосковных городов, сообщил начальник Главного управления региональной безопасности Московской области Юрий Плешко на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности, передает Агентство "Москва".

Речь идет о городах с населением свыше 100 тысяч человек. Подключение к системе видеонаблюдения производится за счет бюджетных средств в рамках программы "Безопасное Подмосковье".

По словам Плешко, в 2015 году на эти цели выделено 260 миллионов рублей. В том числе будут начаты пилотные проекты по видеонаблюдению в Звенирогороде и Ивантеевке.

Плешко добавил, что все строящиеся дома в Подмосковье будут за счет инвесторов оснащаться системами видеонаблюдения.

"Москва в цифрах": Видеонаблюдение в городе

Как ранее сообщало M24.ru, нескольких тысяч камер видеонаблюдения в Подмосковье будут подключены к системе "112". Жители, попавшие в любую чрезвычайную ситуацию, должны будут звонить по единому номеру – 112, а диспетчер сам направит к ним наряд полиции, "скорую помощь", пожарных или спасателей.

Это позволит оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации и повысит раскрываемость преступлений. Камеры установят в местах массового скопления людей, в подъездах и дворах, автобусах, в магазинах, киосках, кафе и на рынках, в образовательных, медицинских, социальных, культурных учреждениях, на мусороперерабатывающих заводах, полигонах ТБО и в карьерах по добыче полезных ископаемых.

Обязанность по установке камер планируется возложить на собственников инфраструктуры: автобусных перевозчиков, владельцев торговых точек и застройщиков.

Что касается Москвы, здесь работают более 142 тысяч камер, подключенных к системе "Единый центр хранения и обработки данных". При этом более 118 тысяч камер установлено во дворах и подъездах.

Всего камерами оборудовано 24859 жилых домов столицы. Благодаря камерам видеонаблюдения за прошедший год в городе раскрыли около 1,5 тысячи преступлений.