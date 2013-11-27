Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2013, 08:27

Город

Коммунальщики всю ночь убирали снег на дорогах Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники коммунальных служб всю ночь убирали снег на столичных дорогах. Накануне в Москве выпало около трех сантиметров осадков.

Утром 27 ноября коммунальная техника продолжает расчищать дороги, улицы обработали реагентами, сообщает телеканал "Москва 24".

Ссылки по теме


Дорожные полицейские обращаются к водителям с просьбой не оставлять автомобили в неположенном месте, чтобы не затруднять работу коммунальщиков. В ГИБДД также советуют быть внимательными на дорогах, не забывать о необходимости замены летней резины на зимнюю и соблюдать ПДД.

Синоптики предупреждают москвичей о резком похолодании. Тем, кто не успел поменять резину стоит поторопиться.

Не исключено, что в ближайшие дни на дорогах появятся первые сугробы. Самым холодным днем этой осени может быть среда, по прогнозам, температура не поднимется выше минус 1-3 градусов.

улицы уборка дорог коммунальщики снег уборка улиц

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика