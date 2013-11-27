Коммунальщики всю ночь убирали снег на дорогах Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники коммунальных служб всю ночь убирали снег на столичных дорогах. Накануне в Москве выпало около трех сантиметров осадков.

Утром 27 ноября коммунальная техника продолжает расчищать дороги, улицы обработали реагентами, сообщает телеканал "Москва 24".

Дорожные полицейские обращаются к водителям с просьбой не оставлять автомобили в неположенном месте, чтобы не затруднять работу коммунальщиков. В ГИБДД также советуют быть внимательными на дорогах, не забывать о необходимости замены летней резины на зимнюю и соблюдать ПДД.

Синоптики предупреждают москвичей о резком похолодании. Тем, кто не успел поменять резину стоит поторопиться.

Не исключено, что в ближайшие дни на дорогах появятся первые сугробы. Самым холодным днем этой осени может быть среда, по прогнозам, температура не поднимется выше минус 1-3 градусов.