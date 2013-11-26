Форма поиска по сайту

26 ноября 2013, 18:25

Город

В Подмосковье об уборке снега будут предупреждать специальные таблички

Фото: ИТАР-ТАСС

Во всех подмосковных дворах появятся специальные таблички с указанием времени работы снегоуборочной техники. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

"Сейчас у нас будет системная работа. Такие таблички уже появились в некоторых дворах", - сказала она.

По словам Витушевой, в минувшем году информирование автовладельцев о работе снегоуборочной техники проводилось путем расклейки объявлений.

Глава Госадмтехнадзора добавила, что в настоящее время главам муниципальных образований области поручено создать во всех районах специализированные группы или бригады обученных и аттестованных альпинистов с необходимым снаряжением по уборке крыш от снега и сосулек.

"Указанные группы в законодательном порядке на уровне региона вводятся в качестве обязательного условия при заключении с управляющими компаниями контрактов на содержание домов", - отметила Татьяна Витушева.

