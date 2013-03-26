В Москве начали устанавливать модульные туалеты нового поколения

В столице появились общественные туалеты нового поколения

В столице появились комфортные общественные туалеты нового поколения. Они расположены в пешеходных зонах на Тверской площади, на улице Кузнецкий мост, в Столешниковом переулке и у входа в Бабушкинский парк.

Модульные туалеты оборудованы автоматизированной системой самоочистки, системой водоснабжения, мылом, сушкой, зеркалом, туалетной бумагой и электрическим светом. Кроме того, их оснащают тревожными кнопками, с помощью которых можно немедленно вызвать полицию и "скорую помощь". Новые туалеты будут включать как обычную кабину, так и отделение для людей с ограниченными возможностями, которое также можно будет использовать в качестве комнаты матери и ребенка - там будет размещен откидной пеленальный столик.

В первую очередь модули устанавливают там, где наблюдается их наибольший дефицит: в пределах Бульварного кольца, в пешеходных зонах, около станций метро и в парках. Всего планируется установить 1207 новых туалетов. Повсеместно их начнут устанавливать в мае, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму и гостиничному хозяйству.

Планируется, что инвалиды смогут пользоваться услугами новых туалетных модулей бесплатно, а стоимость услуги для остальных граждан не будет превышать 30 рублей.