Прокатные велосипеды могут оснастить датчиками ГЛОНАСС

К концу 2013 года в столице появятся 500 велопарковок

Велосипеды, которые будут выдавать москвичам напрокат, могут оснастить датчиками ГЛОНАСС. Датчики будут работать от солнечных батарей и позволят вычислить наиболее популярные веломаршруты, рассказал в эфире "Москва FM" президент Велотранспортного союза Игорь Налимов.

"Датчики движения нужны для учета передвижения велосипедистов, чтобы было ясно, какие маршруты являются наиболее популярными. По этим маршрутам можно было бы строить велодорожки", - считает Налимов.

Система велопроката появится в Москве в 2013 году и будет соответствовать уровню зарубежных систем последнего поколения. В рамках программы столичные власти планируют открыть 100 пунктов велопроката, 26 пешеходных улиц, 4 парка и создать 80 километров велодорожек.