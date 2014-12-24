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Дворы

24 декабря 2014, 19:08

Более 40 чиновников наказаны за плохую организацию уборки снега

улицы дворы уборка снега

Фото: M24.ru

За плохую организацию уборки улиц от снега и льда в Москве ответят более 40 чиновников. Главы управ многих столичных районов понесут административное наказание, сообщили в объединении административно-технических инспекций (ОАТИ).

"Неудовлетворительная уборка от снега и наледи тротуаров, входных групп в подъезды многоквартирных домов, детских и спортивных площадок - чаще всего выявляемые сотрудниками ОАТИ нарушения", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, ранее руководитель департамента ЖКХ Москвы Андрей Цыбин заявил, что более четырех тысяч бригад коммунальщиков ежедневно очищают столичные крыши от снега и наледи. Кроме того, на дороги города каждый день выходит около 7 тысяч единиц техники.

По словам главы департамента ЖКХ, столичные коммунальные службы готовы к любым снегопадам.

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