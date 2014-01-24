С подмосковных дорог за сутки убрали свыше 10 тысяч кубометров снега

Фото: M24.ru

В Подмосковье за прошедшие сутки с дорог вывезено около 10,5 тысяч кубометров снега, сообщил начальник главного управления дорожного хозяйства Московской области Константин Ляшкевич.

Он также отметил, что 2,5 тысяч километров дорог были обработаны противогололедными реагентами. В расчистке и обработке дорог реагентами было задействовано 732 единицы спецтехники.

Напомним, ранее со столичных улиц было убрано и утилизировано свыше 4 миллионов кубометров снега. К уборке улиц Москвы привлечено 36 тысяч дворников и задействовано более 16 тысяч единиц дорожно-уборочной техники.