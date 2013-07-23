Пешеход в Москве имеет приоритет перед велосипедистом - Кузнецов

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Москву, в первую очередь, стремятся сделать удобной для пешеходов, а уже потом - для велосипедистов. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"На текущий момент мы стараемся сделать город удобным, прежде всего, для пешеходов, - сказал Кузнецов. - Велосипеды - тоже важное направление работы, но все-таки, чтобы добиться продвижения вперед и на этом участке деятельности, для начала нужно создать такие общественные пространства, чтобы пешеходам было удобно передвигаться по Москве".

Отметим, что для удобства пешеходов в столице реализуется множество проектов, самым крупным из которых является организация пешеходных зон. В настоящее время в центре города существует одна пешеходная зона, которая включает в себя Столешников и Камергерский переулки и несколько улиц.



В начале осени пешеходной зоной станет пространство между Романовым переулком и Моховой улицей - там решено создать "гастрономическую" улицу. Кроме того, пешеходной на всем протяжении станет Никольская улица.

За несколько лет в каждом округе столицы будет создано по три пешеходных зоны. Протяженность зон для пеших прогулок в административных округах составит от одного до полутора километров.