Художественную подсветку установят на Краснохолмском мосту в январе

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Архитектурно-художественную подсветку на Большом Краснохолмском мосту установят в январе, передает Агентство "Москва". Подрядчика для проведения монтажных работ выберут через госзакупки.
В размещенных на портале документах говорится, что работы по установке светового оборудования должны завершиться не позднее 20 января 2017 года. Максимальная цена контракта составляет 152,5 миллиона рублей.
После проведения светотехнических расчетов и изучения конструкций моста было решено использовать российское оборудование – компактное и энергоэффективное. При этом подрядчик должен будет выкрасить его в цвет фасада моста, чтобы не нарушать архитектурный облик сооружения.
Ранее сообщалось, что художественная подсветка появилась на 148 столичных объектах. В этом году ей украсили многие улицы в центре города: Петровку, Таганскую площадь, Бульварное кольцо, Знаменку, Волхонку и так далее. Часть объектов находятся под видеонаблюдением.