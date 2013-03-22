На Новом Арбате обустроят зеленую зону

В центре столицы появятся 19 озелененных территорий

В пределах Садового кольца планируется создать 19 новых озелененных территорий. В частности, 2,57 гектаров зеленых зон появится на Новом Арбате, почти 2 гектара озеленения будет создано в сквере на Калужской площади и более одного гектара – на Большой Серпуховской улице.

Всего планируется создать более 19,3 гектаров новых озелененных территорий. Работы по озеленению планируется начать летом этого года.

В настоящее время разрабатываются проекты этих территорий, после чего состоится их обсуждение с москвичами, сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин.

"Озеленение должно быть достаточно красивым, стильным, аккуратным и благородным, потому что это все-таки визитная карточка нашей страны", – отметил депутат Московской городской Думы Михаил Москвин-Тарханов.

Для обустройства новых зеленых зон планируется привлечь дендрологов и ландшафтных дизайнеров.

С перечнем новых озелененных зон города можно ознакомиться на сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города.