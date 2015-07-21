Форма поиска по сайту

21 июля 2015, 13:31

Почти 850 рабочих "Мосводостока" дежурят на улицах из-за дождя

Фото: m24.ru/Георгий Полищук

На столичных улицах дежурят почти 850 рабочих "Мосводостока". Они готовятся оперативно ликвидировать подтопления, которые могут возникнуть из-за дождя, сообщает Агентство "Москва".

На улицах города всего задействовано 280 бригад и 210 единиц спецтехники.

Напомним, во вторник в столице ожидается облачность, дождь, местами сильный, прогремит гроза. Воздух прогреется до +19 градусов.

Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловлена тыловой частью циклона, куда с северо-запада будут поступать порции дождевых туч и прохладного воздуха.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду, местами порывы до 15–20. Давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 85 процентов.

Отметим, что потепление придет в столичный регион к концу этой недели. Установившаяся сейчас погода на 5–6 градусов холоднее климатической нормы. Средние многолетние значения дневной температуры в середине июля составляют примерно 22–23 градуса.

