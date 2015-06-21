Коммунальщики устранили подтопления на улицах после субботнего ливня

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Коммунальные службы города ликвидировали последствия субботнего ливня, сообщает телеканал "Москва 24".

В диспетчерскую ГУП "Мосводосток" за сутки поступило 124 звонка о скоплениях воды на улицах. Больше всего заявок пришло из Восточного и Северного округов. Для ликвидации последствий сильного ливня на улицах Москвы было задействовано 178 бригады, 750 рабочих и 263 единицы спецтехники.

По прогнозам синоптиков, дожди в городе продолжатся. В связи с этим бригады Мосводостока переведены на круглосуточный режим работы.

Сообщить о подтоплениях и неисправных сливах можно в центральную диспетчерскую Мосводостока по номеру: 8 (495) 657-87-03, а также на портал "Наш город"



За прошедшие сутки в городе выпала практически месячная норма осадков. В столице был побит рекорд 20 июня 1933 года.