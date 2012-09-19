В Новой Москве нашли десятки снарядов времен ВОВ

Фото: ИТАР-ТАСС

Десятки крупнокалиберных снарядов и семь гранат были обнаружены на территории Новой Москвы в ходе масштабной уборки мусора.

"В ходе проведения учений с территорий Новой Москвы мы вывезли около 310 тысяч кубометров мусора. Вдоль дорог приходилось поднимать мусор времен войны. В частности, мы вывезли семь гранат, около десятка крупнокалиберных снарядов, подняли много сгнивших боеприпасов", - сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На место находок приходилось вызывать специалистов для обезвреживания и вывоза опасных предметов.

Троицкий и Новомосковский административные округа были присоединены к Москве 1 июля 2012 года. После расширения границ города на новых территориях проходили мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и санитарной уборке.

По словам Бирюкова, к зиме было подготовлено 700 километров теплотрасс, около 650 километров водопровода и канализации, а также 55 котельных.