Коммунальщики убрали улицы после проведения несанкционированной акции

Коммунальщики завершили уборку центральных улиц

Коммунальщики привели в порядок улицы, примыкающие к Манежной площади, где накануне состоялась несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Работы шли до утра 19 июля.

Дороги промывали поливочные машины, мусор и бутылки собирали дворники. Кроме того, со стен домов смыли надписи.



"Выявили очень много надписей на стенах и наклеек. Так часто бывает после массовых мероприятий. Пригласили дворников из других районов - около 120 человек. Поливочная техника отработала в усиленном режиме", - рассказал глава управы района Тверской Михаил Столбов.