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18 января 2013, 09:25

Улицы

Коммунальные службы третий день работают в усиленном режиме

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме, уборка улиц продолжается круглосуточно.

Проезжую часть и тротуары обрабатывают реагентами, которые препятствуют образованию гололеда и увеличивают скорость таяния снега. Ожидается, что до конца недели в московском регионе выпадет примерно половина месячной нормы осадков.

По словам руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Александра Орешкина, на сегодняшний день в Москве задействовано около 12 тысяч единиц только уборочной техники, не считая привлеченных самосвалов. В сутки с улиц вывозится 300-400 тысяч кубических метров снега на стационарные и мобильные снегоплавильные пункты.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сильный снегопад должен закончиться в первой половине дня 18 января.

Сюжет: Москва под снегом: гололед и пробки на дорогах
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