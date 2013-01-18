Коммунальные службы третий день работают в усиленном режиме

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме, уборка улиц продолжается круглосуточно.

Проезжую часть и тротуары обрабатывают реагентами, которые препятствуют образованию гололеда и увеличивают скорость таяния снега. Ожидается, что до конца недели в московском регионе выпадет примерно половина месячной нормы осадков.

По словам руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Александра Орешкина, на сегодняшний день в Москве задействовано около 12 тысяч единиц только уборочной техники, не считая привлеченных самосвалов. В сутки с улиц вывозится 300-400 тысяч кубических метров снега на стационарные и мобильные снегоплавильные пункты.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сильный снегопад должен закончиться в первой половине дня 18 января.