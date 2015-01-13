Новогодние праздники в столице прошли без ЧП - Бирюков

Фото: ТАСС/Максим Новиков
Праздничные дни в Москве обошлись без чрезвычайных происшествий в сфере ЖКХ, сообщил на заседании президиума правительства Москвы заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
Как отметил чиновник, службы городского хозяйства в выходные и праздничные дни работали в штатном режиме - аварийных отключений света и горячей воды не было.
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Бирюков подчеркнул, что прирост снега составил 47 сантиметров, что превышает месячную норму осадков. Всего на уборке города было задействовано около 15 тысяч единиц техники и более 35 тысяч дворников.
В период новогодних праздников с улиц вывезли и утилизировали более 1,8 миллиона кубометров снега, его принимали 56 стационарных снегосплавных пунктов и 149 мобильных снеготаялок.
Кроме того, рабочие очищали скатные кровли дворовые территории сразу после выпадения снега, к ликвидации последствий метелей было привлечено более 4,2 тысячи бригад и 8 тысяч единиц уборочной техники. Все 1,6 тысячи катков, включая площадки с искусственным покрытием, поддерживались в нормальном рабочем состоянии.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что из-за снегопада было увеличено количество наземного транспорта. "С 1 по 11 января было перевезено 70 миллионов пассажиров, задержек в движении не произошло", - подчеркнул он.
По данным заммэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова, за время новогодних праздников в медицинские учреждения из-за падения сосулек никто не обращался.
Добавим, что синоптики прогнозируют в ближайшие сутки в Москве выпадение до 10 сантиметров снега. Коммунальные службы по поручению Сергея Собянина в круглосуточном режиме продолжают борьбу со снегопадом, к работе привлечены 15,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, в том числе порядка 3 тысяч самосвалов.