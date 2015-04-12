Форма поиска по сайту

12 апреля 2015, 22:14

В Хорошево-Мневниках привели в порядок памятник генералу Глаголеву

Фото: M24.ru

Жители столичного района Хорошево-Мневники привели в порядок памятник генералу Василию Глаголеву. Участники субботника очистили мемориал от накопившейся зимней грязи, убрали территорию вокруг памятника и посадили цветы, сообщается на сайте префектуры Северо-западного округа.

Инициатором акции стал депутат Московской городской думы Олег Сорока.

В начале войны генерал-полковник Василий Глаголев командовал 42-й кавалерийской дивизией на Северном Кавказе. В январе 1942 года дивизию перебросили в Крым, где она участвовала в боях в составе Крымского фронта.

Затем Глаголев участвовал в оборонительных боях Воронежско-Ворошиловской операции, сражался в Курской битве, в боях за Днепр и в Балатонской операции.

После войны Василия Глаголева назначили командующим воздушно-десантными войсками.

Напомним, в марте в центре столицы промыли фасады домов и памятники.

Были очищены все 179 памятников, расположенных в округе. Также было промыто 944 фасада, около трех тысяч цоколей зданий, порядка четырех тысяч указателей, 55 тысяч погонных метров ограждений, 24 700 дорожных знаков, а также 296 остановок и 100 тысяч квадратных метров витрин предприятий.

