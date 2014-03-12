Форма поиска по сайту

12 марта 2014, 20:05

Город

Площадка для размещения военной техники появится на Ходынском поле

Фото: ИТАР-ТАСС

Временная площадка для размещения техники, участвующей в параде Победы на Красной площади, появится на Ходынском поле, говорится на официальном сайте Хорошевского района.

"На территории Ходынского поля проводится устройство временной площадки из железобетонных плит общей площадью 25 тысячи кв. метров с последующим демонтажом и восстановлением благоустройства", - отмечает пресс-служба управы.

До 30 июня бетонные плиты будут демонтированы, а на площадке восстановят земляное покрытие.

Добавим, ранее местные жители выступили против размещения на Ходынском поле военной техники к параду 9 мая. Военную технику планируют разместить на участке поля, где растут кустарники и цветы. Для этого верхний слой грунта срежут и положат бетонные плиты. В свою очередь жители уверены, что плиты вряд ли уберут после парада, к тому же военная техника сильно загрязнит почву.

