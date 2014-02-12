За ночь со столичных улиц вывезли более 200 тысяч кубометров снега

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 12 тысяч единиц коммунальной техники устраняют последствия снегопада в столице. За прошедшие сутки в городе выпало около шести сантиметров осадков. С московских улиц коммунальщики вывезли 206 тысяч кубометров снега. Чтобы справится с последствиями снегопада, им пришлось работать всю ночь.

"Коммунальная техника дважды выходила на прометание и обработку дорог реагентами: в 23.00 и в 5.00 утра ", - рассказал М24.ru пресс-секретарь заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Игорь Пергаменщик

По словам руководителя московского департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрея Цыбина, система снегосплавных пунктов позволяет утилизировать более 550 тысяч кубов в сутки, и задержек в работе можно не опасаться. Так что коммунальщики готовы к новым причудам погоды: уже в полдень синоптики обещают небольшой снегопад, который к обеду сменится дождем.

Работу специалистов коммунальных служб затрудняют брошенные в неположенном месте машины. Представители дорожных служб просят водителей не оставлять свои автомобили на проезжей части и тротуарах, так как это затрудняет еще и проезд общественного транспорта.