Подмосковные дороги расчищают более 900 единиц снегоуборочной техники

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Свыше 900 единиц техники и 1,5 тысячи дорожных рабочих расчищают снег на дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба Главного управления дорожного хозяйства Московской области.

В материале отмечается, что на борьбу со снегом и обработку дорог реагентами было выведено 67 подрядных организаций. За день подведомственное ГУ дорожного хозяйства ГБУ "Мосавтодор" и подрядчики обработали более 8,5 тысячи километров дорог.

Дорожный комплекс региона работает в штатном режиме.

С начала января в Подмосковье выпало до 60 процентов от месячной нормы осадков. В ближайшие дни в регионе ожидается сильный снег с дождем, возможно образование гололедицы.

Напомним, в Москве за четыре последних дня выпала почти половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова превысила 30 сантиметров. Из-за метели были задержаны или отменены более ста рейсов.

Коммунальщики очищают улицы Москвы от последствий метели, прошедшей 11 января, в круглосуточном режиме. Всего в городе работают около 15 тысяч единиц техники, а во дворах убирают снег около 35 тысяч дворников. Обильные снегопады прошли в Москве также накануне нового года. Так 25 декабря в городе выпало 22 сантиметра снега.