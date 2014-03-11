В Подмосковье могут построить пункты по стерилизации бездомных собак

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье могут построить несколько пунктов по стерилизации бездомных животных, информирует пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как отметили в ведомстве, региональное правительство выделило 50 млн рублей, чтобы оказать помощь районам и городам области и организовать эффективную работу по регулированию численности безнадзорных животных.

"Были предложения построить несколько пунктов стерилизации животных или направить сумму в качестве помощи уже существующим учреждениям и организациям, которые занимаются бездомными собаками. Споров пока много", - заявил замминистра ЖКХ Московской области Алексей Беловодов.

Добавим, в начале года на рассмотрение в Государственную Думу был внесен законопроект, запрещающий убийство безнадзорных животных ради регулирования их численности.

Согласно законопроекту, для профилактики и лечения болезней животных, а также для защиты от болезней, передающихся человеку, необходимо регулировать численность бездомных кошек и собак - отлавливать и стерилизовать их в специальных питомниках, а также применять иные "необходимые для ограничения численности мероприятия", установленные законодательством.