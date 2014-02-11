ГИБДД призывает водителей быть внимательными в связи со снегопадом

Около 10 тысяч единиц техники расчищают от снега улицы Москвы, рассказал во вторник M24.ru пресс-секретарь заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Игорь Пергаменщик.

"Работы будут продолжаться, пока снег не будет расчищен", - сказал он.

Ранее во вторник сотрудник центра погоды "Фобос" сообщил, что днем в столице возможен "плотный снегопад". Уровень осадков в городе 11 февраля синоптик оценил в 50 миллиметров.

Вместе с тем, сказал он, вероятности ледяного дождя в Москве во вторник нет.

В связи со снегопадом ГИБДД призывает автовладельцев быть предельно внимательными. Дорожные полицейские рекомендуют водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения.

Напомним, сегодня температура воздуха в Москве составила около 0 - минус 2 градусов. Московский регион по-прежнему находится во власти атлантического воздуха. По прогнозам, аномально теплая погода сохранится еще несколько дней.