Экскурсии по Москве Владимира Маяковского стартуют в августе

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице стартуют экскурсии по Москве Владимира Маяковского. Участники проекта увидят любимый театр поэта и прогуляются по бульвару, на котором Маяковский впервые прочитал свои стихотворения.

Экскурсия "Маяковский – меж двух миров" пройдет 14 и 29 августа, 14 и 25 сентября.

Помимо посещения бульвара, на котором состоялся литературный дебют Маяковского, экскурсанты побывают в училище поэта, затем заглянут в дома, в которых Маяковский жил и бывал в гостях. Также в программе – прогулки по памятным для литератора улицам и площадям, сообщили в департаменте культуры Москвы.

Начало в 19.00. Экскурсия длится три часа. Взрослый билет – 450 рублей, льготный – 400 рублей.

Записаться на экскурсию можно по телефонам 8 (964) 649-99-06; 8 (926) 777-09-79.

Экскурсия "Вокруг Маяковского. Москва 20 – 30 годов" пройдет 16 августа (начало в 16.00), 28 августа (19.00) и 28 сентября (19.00).

Участники экскурсии узнают, как изменилась Москва после гражданской войны, с каким бытовыми трудностями сталкивался Владимир Маяковский, решавший квартирный вопрос, сложно ли было стать поэтом в 1920 – 1930 годы.

Рассказывать об этом будут во время пешей прогулки по Мясницкой улице. Группа пройдет от станции метро "Красные ворота" до станции "Тургеневская".

Экскурсия длится полтора часа. Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 250 рублей. Записаться можно по телефонам 8 (495) 694-26-95; 8 (926) 289-86-54.

Для экскурсий набираются группы по 20 человек.