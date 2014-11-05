В столице выберут исполнителя световых шоу на фасадах зданий

Фото: m24.ru

Город ищет исполнителя световых мультимедийных шоу на фасадах зданий в 2014-2016 годах. На эти цели планируется потратить более 148 миллионов рублей.

Согласно конкурсной документации, мультимедийные шоу будут представлять из себя видеомэппинги с музыкальным сопровождением. На фасады зданий с помощью проекторов будет передаваться видеоролик.

Победитель конкурса должен будет предоставить всю необходимую технику, транспортировать ее к месту проведения шоу и провести монтаж. Оборудование включает в себя 14 проекторов, 84 комплекта ламп с воздушными фильтрами, комплект звукового оборудования, а также генератор и блок для их установки.

Помимо этого, победитель тендера должен будет создать восемь видеороликов длительностью не менее 7 минут и разрешением 2656х3960 точек. Часть из них будет приурочена к праздникам. Четыре ролика будут использования на для ежедневного показа, два подготовят специально к Новому году и Рождеству, а еще два - ко Дню Победы.

При этом видеоролик должен состоять из видеопроекций с элементами компьютерной графики и музыкальным сопровождением, а также иметь сюжетную линию и состоять из нескольких эпизодов.

Ролики будут показывать в цикличном режиме не менее четырех раз в час. В 2014 году видеоинсталляции будут показывать в течение 23 дней, а в 2015 и 2016 - 260 дней.

Недавно в Москве прошел международный фестиваль "Круг света". Количество посетителей в этом году вдвое превысило рекорд прошлого сезона и приблизилось к отметке 6 миллионов зрителей.

В столице завершился фестиваль "Круг Света"

Красочные представления в день закрытия фестиваля прошли на всех семи площадках форума. Самая технологически сложная из них - в районе Останкино. Сцену на воде строить помогали водолазы, а на телебашне закрепили несколько тонн оборудования без единого болта.