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Москва 24

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Дворы

03 февраля 2015, 22:41

В нескольких районах Москвы выпало больше 20 сантиметров снега

улицы Петр Бирюков дворы уборка снега коммунальщики снегопады

"Вечер": В Москве выпало около 20 сантиметров снега

В Москве ведутся крупномасштабные работы по вывозу снега и расчистке улиц сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, Снегопад в столице закончился около 21:00,

Заммэра добавил, что в южной, юго-западной и юго-восточной частях города выпало порядка 20-22 сантиметров снега, в центральной части - около 15-17 сантиметров.

Сейчас на улицах Москвы работают около 15 тысяч единиц специализированной техники, включая самосвалы.

Бирюков уточнил, что в 23:00 снегоуборочная техника еще раз выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети Москвы.

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Напомним, во вторник коммунальные службы города перешли на круглосуточный режим работы.

Ранее начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности по метеоусловиям.

Предполагается, что в четверг похолодание продолжится до минус пяти градусов. Снегопады прекратятся только в пятницу с приходом антициклона.

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