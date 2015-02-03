В нескольких районах Москвы выпало больше 20 сантиметров снега

В Москве ведутся крупномасштабные работы по вывозу снега и расчистке улиц сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, Снегопад в столице закончился около 21:00,
Заммэра добавил, что в южной, юго-западной и юго-восточной частях города выпало порядка 20-22 сантиметров снега, в центральной части - около 15-17 сантиметров.
Сейчас на улицах Москвы работают около 15 тысяч единиц специализированной техники, включая самосвалы.
Бирюков уточнил, что в 23:00 снегоуборочная техника еще раз выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети Москвы.
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Напомним, во вторник коммунальные службы города перешли на круглосуточный режим работы.
Ранее начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности по метеоусловиям.
Предполагается, что в четверг похолодание продолжится до минус пяти градусов. Снегопады прекратятся только в пятницу с приходом антициклона.