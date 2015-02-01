Около 70 бригад коммунальщиков устраняют последствия утренней грозы в Москве

Февраль начался в столице с весенней погоды

Московские коммунальщики задействовали 70 бригад и 155 единиц спецтехники для ликвидации последствий утренней грозы, сообщает канал "Москва 24".

Минувшей ночью в Москве выпало более трети месячной нормы осадков, больше всего досталось северо-востоку города. По данным "Мосводостока", с утра в диспетчерскую службу поступило 33 заявки на скопление воды, 16 из них уже выполнено.

Напомним, в первые сутки февраля погода в столичном регионе отметилась целым набором нехарактерных для зимы явлений. Ночью было очень тепло, температура держалась выше ноля градусов, прошел дождь.

При этом под утро в столичном регионе наблюдается редкое атмосферное явление - зимняя гроза.

Кроме того, московская погода установила новый температурный рекорд для 1 февраля. Так, в 07.00 воздух в столице прогрелся до плюс 3,1 градуса, что на 0,1 градуса больше, чем в 1914 году.