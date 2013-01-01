Дворники привели в порядок улицы после новогодних гуляний

Пешеходные улицы столицы очистили от конфетти, хлопушек и снега. Дворники справились с работой задолго до рассвета.

Десятки мужчин и женщин в праздничных костюмах с лопатами в руках - именно так выглядела уборка пешеходных зон в центре Москвы. Пешеходы даже сравнивали происходящее с продолжением новогоднего спектакля.

Но задача у коммунальщиков была серьезная - привести город в порядок после масштабного праздника. Десятки бригад при поддержке 30 единиц техники приступили к работе еще ночью.

Они очистили тротуар от снега, хлопушек и конфетти. Первую в наступившем году уборку дворники закончили задолго до рассвета. В ближайшие две недели им предстоит работа в усиленном режиме.