В метро появились наклейки, обозначающие направления движения поездов

Фото: читатели M24.ru

В столичной подземке стали появляться наклейки, обозначающие направления движения поездов.

Как нам сообщила читательница Дарья, эти фотографии она сделала на станции "Новогиреево".

"Наклейки стали появляться два дня назад. На прошлой неделе я их видела на "Войковской". На одной стороне было написано "Речной вокзал", на другой "Алма-Атинская", - уточнила она.

