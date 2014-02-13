Форма поиска по сайту

13 февраля 2014, 16:44

Город

В метро появились наклейки, обозначающие направления движения поездов

Фото: читатели M24.ru

В столичной подземке стали появляться наклейки, обозначающие направления движения поездов.

Как нам сообщила читательница Дарья, эти фотографии она сделала на станции "Новогиреево".

"Наклейки стали появляться два дня назад. На прошлой неделе я их видела на "Войковской". На одной стороне было написано "Речной вокзал", на другой "Алма-Атинская", - уточнила она.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!

