Суд арестовал имущество экс-главы "Совкомфлота"

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Мосгорсуд в рамках расследования дела о хищениях арестовал имущество экс-главы "Совкомфлота" Дмитрия Скарги, пишет "Коммерсантъ".

Так, у бывшего директора арестовали квартиру на Комсомольском проспекте за 640 тысяч долларов, нежилое помещение в том же доме за 172 тысячи и два машиноместа по 27 тысяч долларов каждое.

При этом арест был наложен с формулировкой "для обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества", при этом у супруги обвиняемого остался дом площадью в 275 квадратных метра. Следствие считает, что недвижимость была куплена на деньги, похищенные из "Совкомфлота".

Напомним, Дмитрий Скарга вместе с предпринимателем Юрием Никитиным в 2000 году создали преступную группу, целью которой было хищение денег российских перевозчиков.

По некоторым данным, средства похищались через завышение комиссий, которые выплачивали иностранные брокеры при заключении сделок купли-продажи судов, принадлежащих компаниям. Завышенная часть перечислялась на счета компаний, которые контролировали участники преступной организации.

Ущерб, по версии СКР, превысил 302 миллиона долларов. Кроме того, обвиняемые планировали "отмыть" похищенное, в частности, вложиться в столичную недвижимость.

Сразу после возбуждения дела Скарга и Никитин уехали в Великобританию. Еще один фигурант – Юрий Привалов – уехал в Швейцарию, но его выдали российским властям и приговорили к 4,5 годам колонии.

ОАО "Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, один из ведущих мировых энергетических перевозчиков. 100% акций ОАО принадлежит государству.

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