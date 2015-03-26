Форма поиска по сайту

26 марта 2015, 17:50

Происшествия

На второго пилота разбившегося во Франции самолета завели дело

Фото: ТАСС

На второго пилота разбившегося во Франции самолета А-320 Germanwings завели дело "о преднамеренном убийстве". По версии следствия, он намеренно направил лайнер в землю, сообщает "Интерфакс".

"Когда вы несете ответственность за 150 человек, это нельзя квалифицировать как самоубийство", - заявил прокурор Марселя Брис Робен. По его словам, второй пилот лайнера Андреас Любиц сознательно пошел на снижение высоты. Соответствующие выводы правоохранители сделали, ознакомившись с показаниями "черных ящиков".

В частности, на записи слышно, как Любиц нажимал на кнопки мониторинговой системы, чтобы самолет начал снижаться. Командира воздушного судна в этот момент в кабине не было. Кроме того, на записи слышно дыхание второго пилота, который был жив до момента крушения.

Робен подчеркнул, что Любиц являлся гражданином Германии. Мотивы, побудившие его направить самолет в землю, пока остаются неизвестными.

Напомним, самолет Airbus A320 потерпел крушение на юге Франции 24 марта, инцидент произошел в департаменте Альпы Верхнего Прованса.

Большинство пассажиров лайнера были гражданами Германии, также в самолете были испанцы. Россиян на борту не было. Погибли все, кто находился в самолете.

