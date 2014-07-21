Суд рассмотрит дело об организации незаконного казино в столице

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Перовский районный суд рассмотрит дело о незаконной организации в столице казино. Обвиняемыми по делу проходят два организатора нелегального бизнеса, получившие доход в размере 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Речь идет о жителе столицы Игоре Панове и гражданке Молдавии Людмиле Гринчик. Они организовали игровой клуб в здании на улице Перовская, который просуществовал месяц - с мая по июнь этого года.

Обвиняемые руководили заведением и распределяли прибыль, которая достигла двух миллионов рублей.

В июне Панов и Гринчик были задержаны. Они находятся под подпиской о невыезде, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.