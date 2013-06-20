В деле о хищениях средств проекта ГЛОНАСС появились новые фигуранты

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция возбудила уголовное дело по факту очередных хищений средств, выделенных на ГЛОНАСС. Экс-менеджеры одной из компаний подозреваются в хищении 387,5 миллионов рублей.

По данным уголовного дела, к хищениям причастны бывшие руководители "М2М Телематика" – "дочки" "АФК Система", пишет "Коммерсантъ". При этом в самой "Системе" о мошенничестве не знали и помогают в расследовании.

"М2М Телематика" выполняет несколько государственных заказов: транспортная система Олимпиады в Сочи, разработка, внедрение и обслуживание такой же системы в Москве и другие заказы, в том числе в рамках проекта ГЛОНАСС.

Согласно версии следователей, неустановленные пока руководители М2М заключали фиктивные договоры по программе ГЛОНАСС с фирмами-однодневками. Этим компаниям были перечислены 380,6 миллиона рублей, которые были обналичены и похищены.

При этом один из бывших руководителей М2М Игорь Грушелевский считает, что дело инициировано на фоне конфликта между "АФК Система" и акционерами М2М.

Напомним, ранее полиция уже инициировала расследование хищений из проекта ГЛОНАСС: в октябре 2012 года стало известно о краже 6,5 миллиардов рублей, 30 мая – 107 миллионов при строительстве центра ГЛОНАСС, а 4 июня раскрылся факт хищения 85 миллионов рублей, выделенных на научно-исследовательскую работу.

Другие материалы газеты "Коммерсантъ"