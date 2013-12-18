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18 декабря 2013, 15:17

Происшествия

Мошенники пойдут под суд за попытку получить 90 млн рублей НДС

Фото: ИТАР-ТАСС

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Василия Плешкова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Он вместе с подельниками незаконно пытался получить 90 миллионов рублей налога на добавленную стоимость.

Как сообщает пресс-служба главного надзорного ведомства, 30 июля 2010 года Плешков от имени ООО "Группа ИнтервеГГ" предоставил в ФНС налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2010 года, в которой неправомерно заявил возмещение налога на сумму свыше 90 миллионов рублей.

При этом заместитель начальника налоговой инспекции на основании проверки вынес решение об отказе компании возместить НДС.

Уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство.

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