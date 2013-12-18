Помощник машиниста, по чьей вине погиб пассажир поезда, пойдет под суд

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Правоохранительные органы направили в суд дело в отношении помощника машиниста электропоезда, по чьей вине летом 2013 года погиб пассажир.

Как сообщает пресс-служба следственного управления на транспорте СКР, 17 августа около 17 часов поезд "Москва-Узуново" прибыл на первый путь платформы Бирюлево-Товарная.

После высадки-посадки пассажиров помощник машиниста Александр Мохначев дал команду машинисту о закрытии дверей вагонов. При этом он не обратил внимания на то, что опаздывающий пассажир не успел сесть в вагон и ему зажало дверьми руку.

Затем электропоезд начал движение и зажатый мужчина упал под его колеса. От полученных травм он скончался на месте.

Дело, возбужденное по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека" было направлено в Нагатинский суд для рассмотрения по существу.