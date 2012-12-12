Полицейские освободили заложницу, похищенную в Москве

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Столичные правоохранители освободили заложницу, которую накануне похитили семеро неизвестных. Злоумышленники требовали за жизнь 21-летней девушки из Узбекистана 50 тысяч рублей.

О похищении заявила тетя потерпевшей. Она рассказала, что утром 9 декабря в съемную квартиру на Шелепихинском шоссе, где женщина проживала с племянницей, ворвались мужчины. Они избили девушку и похитили ее, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Некоторое время спустя бандиты вышли на связь с родственницей своей жертвы и потребовали денег. Обе стороны условились встретиться на Чонгарском бульваре. Злоумышленников задержали, когда они получали выкуп.

Задержанными оказались шестеро граждан Узбекистана и один приезжий из Таджикистана.