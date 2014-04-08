Пятеро работников нарколаборатории получили в сумме 67 лет колонии

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Мосгорсуд дал пятерым работникам амфетаминовой лаборатории в сумме 67 лет колонии, сообщает пресс-служба столичного УФСКН. Кроме того, они выплатят штраф на общую сумму в 375 тысяч рублей.

В поле зрения оперативников наркодельцы попали еще в январе 2013 года. Среди сбытчиков у них были организаторы вечеринок в столичных ночных клубах. Сеть сбыта была тщательно законспирирована, и оперативникам приходилось действовать с крайней осторожностью, чтобы организаторы группы не смогли уйти от ответственности.

Впрочем, одного из активных участников группы удалось задержать в ночном клубе "Гусятникoff", он попался с 4 граммами амфетамина. Позже следователи установили, что дома у задержанного находится нарколаборатория, и ее удалось оборудовать средствами аудио- и видеофиксации.

Благодаря использованию скрытых видеокамер были задокументированы факты производства амфетамина. 10 февраля задержали первых членов ОПГ, у них при себе был готовый "продукт" для дальнейшей продажи в местах массового досуга.

После изготовления еще одной партии амфетамина около дома были задержаны двое мужчин, у одного из которых изъято около 115 грамм вещества. Один из задержанных работал ди-джеем в ночных клубах Москвы и Московской области.

По результатам рассмотрения дела пятеро участников группы – один 1993 года рождения, трое - 1987 и один - 1988 и получили 17, 15, 13 и двое - 11 лет колонии.