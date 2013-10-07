Тела пяти эмбрионов обнаружены на свалке в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

В мусорном контейнере на территории подмосковной Балашихи были обнаружены тела пяти недоношенных младенцев. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области, эмбрионы были найдены около 9 часов утра 7 октября. Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты, трупы были направлены в морг для судмедэкспертизы и установления причины смерти.

Согласно предварительным данным, обнаруженные тела соответствуют 6-7 месяцу внутриутробного развития.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью"; устанавливаются все обстоятельства случившегося.